Uğur Işılak Konya'da Gençlik Konseri Verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konseri'nde Uğur Işılak sevilen eserlerini Konyalılar için seslendirdi. Başkan Altay da konserde yer aldı ve gençler için daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Gençlik Konseri'nde Uğur Işılak sevilen eserlerini Konyalılar için seslendirdi.

Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen Gençlik Konserine katılarak Konyalıların coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahnede yaptığı konuşmada gördüğü manzaradan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz"

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Uğur Işılak ile Konyalılarla buluşturmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklere devam ederiz. Biz, Cumhuriyetimizin 100. Yılında inşallah gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Konya her zaman bize çok yüksek destek verdi. Desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Sevilen şarkılarını ve türkülerini Konya'da seslendiren Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelen Konyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Altay da mikrofonu eline alarak Uğur Işılak ile birlikte bazı şarkılara eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzikleri çaldığında ise alandaki coşku zirveye çıktı. - KONYA

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