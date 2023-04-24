Uğur Dündar'dan Türk futbolu için radikal çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada Türk futbolu için çarpıcı bir öneri sundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı azaltma imkanı yakalayan Fenerbahçe'de Uğur Dündar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

"YABANCI HAKEM GETİRİN"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI ERİTMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7'ye düşürecek.