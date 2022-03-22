Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu - Haberler

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

Spor
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Eski Fenerbahçe yöneticisi, deneyimli gazeteci Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu. Dündar, Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

Uğur Dündar'dan sürpriz! Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı'na aday oldu

Fanatik'teki habere göre Uğur Dündar; bugün saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

Uğur Dündar'dan sürpriz! Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı'na aday oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.

Spor

Aziz Yıldırım, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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