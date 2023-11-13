Uğur Dündar skandal pozisyon için Halil Umut Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Adana Demirsporlu Rodrigues'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'yi boğazından tutup yere düşürmesi sonrası hakem Halil Umut Meler'den kart görmemesi büyük tepki çekti. Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Meler'i yerden yere vurdu.

"KIRMIZI KART GÖSTERMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLEDİN"

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, "Halil Umut Meler, cevap ver! Osterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN UTANÇ GECESİ BU GÖRÜNTÜ"

Hakem yorumcuları pozisyonda Rodrigues'in kırmızı kart görmesi konusunda fikir birliğine varırken Deniz Çoban, "Hakem yorumcusu Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şöyle:

İşte o pozisyon: