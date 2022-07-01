Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor'da

Kayserispor ile sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok ile İbrahim Akdağ, Eyüpspor ile anlaştı.

Geride kalan sezon Yukatel Kayserispor forması giyen defans oyuncusu Uğur Demirok ile orta saha futbolcusu İbrahim Akdağ, Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Eyüpspor forması giyerek resmi sözleşmeye imzalayan iki futbolcu, yeni takımı ile başarılı olmak arzusunda. Uğur Demirok, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 19 lig maçına çıkarken 2 gol atmıştı. 4 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gören Uğur, 1541dakika sahada kalmıştı.

İbrahim Akdağ ise geride kalan sezon sarı kırmızılı forma altında 32 lig maçında görev aldı. 2 gol atıp 2 asist yapan İbrahim Akdağ, 11 kez sarı kart görürken 2270 dakika oyun alanında kalmıştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor