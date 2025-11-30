Haberler

Uğur Boral: Fenerbahçe Yarın Galatasaray'ı Yenip Kırılma Anını Geçirecek

Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, yarınki Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin galip geleceğini ve daha konsantre bir oyun oynayacağını ifade etti. Boral, futbolcuların motivasyonunu Galatasaray maçlarında bulduğunu belirtti.

FENERBAHÇELİ eski futbolcu Uğur Boral, "Yarınki maçta ben kırılma anında bu sefer Fenerbahçe'nin galip geleceğini, geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi bir oyun, çok daha konsantresiyle üst seviyede bir oyun oynayacağını düşünüyorum. O yüzden de Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları, Birleşik Fenerbahçe Derneği'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendiği organizasyonda bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Uğur Boral, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yarınki Galatasaray derbisinde kırılma anında sarı-lacivertli ekibin galibiyeti alacağını ifade eden Uğur Boral, "Uzun zamandan beri Fenerbahçe'nin çok büyük bir avantaj yakaladığını düşünüyorum. Birliktelik ve beraber oynama alışkanlığını elde etmeye başladılar. Çok daha iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Yarınki maçta ben kırılma anında bu sefer Fenerbahçe'nin galip geleceğini, geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi bir oyun, çok daha konsantresiyle üst seviyede bir oyun oynayacağını düşünüyorum. O yüzden de Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum" ifadelerinde bulundu.

'GALATASARAY MAÇLARI FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN BAYRAMIDIR'

Galatasaray derbisinin hataya yer olmayan bir maç olacağını ifade eden Uğur Boral, "Oyuncular bu tarz maçlarda her zaman kendi konsantrasyonu ve motivasyonu yakalarlar. Ekstra bir şey olmasına gerek yoktur. Çünkü Galatasaray maçları Fenerbahçeli oyuncuların bayramıdır. Camianın bayramıdır. O yüzden de futbolcular motivasyonunu bulur. Yarınki maçta hataya yer olmayan bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçeli oyuncular taraftarla beraber yakaladıkları konsantrasyonu, enerjiyi mutlaka yansıtacaklar. O uyumu gösterecekler ve en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Bütün derbilerin özel olduğuna vurgu yapan Boral, "Hepsi tabii ki çok özeldi. Ancak Galatasaray'ın stadının açılış maçında orada kazandığımız 2-1'lik maç tabii çok daha özeldi" dedi.

Jhon Duran ve Anderson Talisca'dan gol beklediğini ifade eden Uğur Boral, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben 2-1 olacağını düşünüyorum. Oynarsa Duran'dan ve Talisca'dan bir gol bekliyorum."


