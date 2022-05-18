Ufuk Kahraman: 'Aynı felsefe üzerinde çalışmaya devam edeceğiz'

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de Altınordu Teknik Direktörlüğüne getirilen Ufuk Kahraman, kulübün felsefesi doğrultusunda aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kırmızı-lacivertli kulüpte Hüseyin Eroğlu'nun yerine göreve getirilen Kahraman, Başkan Seyit Mehmet Özkan ile birlikte açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun yeni çalıştırıcısı Kahraman, kulübün felsefesi doğrultusunda aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Aynı felsefe üzerinde çok çalışacağız"

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Ufuk Kahraman, 1997 yılında Seyit Mehmet Özkan ile ilk görüştüğünde kendisine "Ufuk hocam çelik gibi olmalısın" dediğini hatırlatarak, "Bugün tekrar kendisiyle görüştüğümde aynı cümleleri bir kez daha bana söyledi. Ben de onu yanıltmadığımı düşünüyorum. Biz Altınordu Futbol Kulübü olarak misyon gereği bu ülke topraklarının çocuklarına olanak sağlayıp yetenekli çocukların önce kendi kulübümüzde sonra da yurt dışında ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır çalıştığım Hüseyin Eroğlu'dan bayrağı devraldım. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde 13 yıldır bu işe baş koyduk. Hüseyin hocama başarılar diliyorum. Artık burada Seyit Mehmet Özkan ile beraber aynı felsefe üzerinde çok çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Özkan: "Bayrağı Ufuk Kahraman devraldı"

Altınordu Kulübü olarak değer ve kültür oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hüseyin Eroğlu ile vedalaştık ve onun dönemi kapandı. Hüseyin hocanın yerine bayrağı artık takım antrenörümüz Ufuk Kahraman devraldı. Ufuk hoca futbolu bırakınca bizim ekibimize dahil oldu ve uzun yıllardır bizimle beraber çalışıyordu. Ufuk hoca; Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı gibi birçok ismin futbola kazandırılmasında büyük pay sahibi oldu. O yıllarda küçük yaş gruplarında hep bir yaş büyük takımlara karşı oynattık. Zorlu yıllarda Ufuk hocam da bayağı cebelleşti. Altınordu'ya başladıktan sonra Hüseyin Eroğlu'nun yanında kendisi yardımcı antrenör olarak görev aldı. Şimdi sıra Ufuk Kahraman hocamızda. Üç yıl sonra diyeceğiz 'Ufuk hocam sen de artık oldun. Sen de dünya pazarına teknik direktör olarak git' bir kültürü böyle oluşturmaya çalışacağız. Aynı teknik ekip olarak yolumuza devam ediyoruz. Uzun yıllardır birlikte olduğumuz için çok iyi anlaşıyoruz. Altınordu hep böyle olacak. Dışarıya bakmayacağız, dışarıda gözümüz olmayacak. Kendi değerlerimizi oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor