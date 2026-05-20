Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İstanbul'daki UEFA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda EURO 2028 sonrası uygulanacak yeni milli takım müsabaka formatları görüşüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıda TFF'yi temsilen Başkan Hacıosmanoğlu ile beraber Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Tüm üye ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının EURO 2028 sonrasında uygulanması yönünde karar alındı. Yeni müsabaka formatları, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda nihai onaya sunulacak. Yeni formatlar, bu toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.

Ceferin: "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak"

Yeni formatlarla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 15 Eylül 2026 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi

Taraftarlar bu isme çıldıracak! Unutulmayacak seçim hediyesi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

9 yıldır kaçaktı! MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü

13 haftalık hamileydi! Lüks otelde sır dolu ölüm
Erdoğan'dan, 'Bayramda İstanbul'da mısınız?' sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?

Verdiği yanıtla güldürdü: Eşim bakalım ne der?
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!