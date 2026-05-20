UEFA Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi.

Aleksander Ceferin başkanlığındaki toplantıya UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de katıldı. TFF'yi temsilen başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile genel sekreter Abdullah Ayaz toplantıda yer aldı.

UEFA Başkanı Ceferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na plaket verdi.

Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) sonrasında uygulanması yönünde karar alındı.

Yeni formatlar, birkaç ay içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda nihai onaya sunulacak. Onay çıkması durumunda toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 15 Eylül 2026 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak.