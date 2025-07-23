UEFA'ya bir çanta para götürdüler: Hepsi sahte çıktı

UEFA'ya bir çanta para götürdüler: Hepsi sahte çıktı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace taraftarları, Avrupa Ligi'nden men edilmelerine karşı dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Taraftarlar, UEFA genel merkezine sahte parayla dolu bir çanta bırakıp adaletsizliği protesto etti.

Avrupa futbolunun patronu UEFA önünde dünyayı şaşkına çeviren bir protesto düzenlendi. Crystal Palace taraftarları, UEFA kararını protesto için çarpıcı bir eylem gerçekleştirdi.

BİR ÇANTA SAHTE PARA GÖTÜRDÜLER

İngiltere Premier Lig ekibi, çoklu kulüp sahipliği gerekçesiyle Avrupa Ligi'nden men edilmişti. Holmesdale Fanatics isimli taraftar grubu, bu karara İngiltere dışından tepki gösterdi.

Taraftarlar, İsviçre/Nyon'daki UEFA genel merkezine sahte banknotlarla dolu bir çanta bırakarak dikkat çekti. Ona eşlik eden mektupta ise UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e seslenilerek, kararın "ahlaki iflas" anlamına geldiği vurgulandı.

Mektupta, Palace'ın Avrupa Ligi'nden haksızca men edildiği vurgulanarak "Kararı geri çekin" talebi öne çıktı. Taraftarlar bu sembolik eylemle UEFA'nın "sözde temel değerlerine" karşı çıktıklarını anlattılar.

Olayın temelinde John Textor'un hem Crystal Palace hem de Fransız Lyon'da yatırımcı olması yatıyor. UEFA kurallarına göre aynı yatırımcının iki ayrı kulübü finanse etmesiyle her iki takım aynı Avrupa turnuvasına katılamıyor. Palace'a Avrupa Ligi kapısı kapanırken, yollar UEFA tahkim mahkemesine (CAS) yöneldi. CAS kararının 11 Ağustos 2025'te açıklanması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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