UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla devam ederken A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada İsveç ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.
Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada, İsveç ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Belçika-Türkiye: 3-0
Fransa-İtalya: 1-1
B Ligi:
2. Grup:
Macaristan-Gürcistan: 1-0
Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3
4.Grup:
Polonya-Romanya: 6-0
Bosna-Hersek-İsveç: 1-1
C Ligi:
2. Grup:
Letonya-Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0
3. Grup:
Kazakistan-Moldova: 1-2
Faroe Adaları-Slovakya: 1-1