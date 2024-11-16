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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye - Galler Maçı İlk Yarıda Berabere Sona Erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye - Galler Maçı İlk Yarıda Berabere Sona Erdi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'deki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Türkiye'nin etkili atakları sonuç vermedi.

- UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Galler : 0 (İlk yarı)

KAYSERİ - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Yunus'un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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