Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz ve İspanya arasında oynanan Uluslar Ligi final maçında Fenerbahçeli bir taraftar tarafından "Ali Koç İstifa! Her yer Aziz, her yer Yıldırım'' pankartı açıldı.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan Portekiz- İspanya Uluslar Ligi finaline Ali Koç damga vurdu.

'ALİ KOÇ İSTİFA PANKARTI'

Fenerbahçeli bir taraftar, maçın oynanacağı stadyumda yerini alarak sürpriz bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli taraftar maç öncesinde bir pankart açarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın açtığı pankartta "Ali Koç İstifa! Her yer Aziz, her yer Yıldırım' ifadelerinin yazıldığı görüldü.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan taraftar, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.

İşte o pankart;

UEFA Uluslar Ligi finaline Ali Koç damgası

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında karar!
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıĞıremın Jıbute:

yok yok kalsın. böyle bzim için iyi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen'den Al Hilal'in teklifine cevap
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.