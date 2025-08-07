UEFA Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Yeni puan sıralamasında Türkiye 42.400 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE UZATMADA YIKIL

Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-1'lik skorla yenildi. Temsilcimizin 2-1'lik mağlubiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması;

1- İngiltere 94.839

2- İtalya 84.374

3- İspanya 78.703

4- Almanya 74.545

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 60.450

7- Portekiz 54.366

8- Belçika 52.350

9- Türkiye 42.400

10- Çekya 39.200

