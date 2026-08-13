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Emery: Oyuncularım PSG'ye karşı gözlerinin içine bakarak oynadı

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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Süper Kupa'da PSG'ye 2-1 kaybetseler de oyuncularının performansından gurur duyduğunu, genç oyuncuların rekabet edebileceğini gösterdiğini ve hakem kararlarına saygı duyduğunu söyledi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Süper Kupa maçını 2-1 kaybetseler de oyuncularının, Paris Saint-Germain'e ( Psg ) karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiklerini söyledi.

Kariyerindeki 4'üncü Süper Kupa mücadelesinden de mağlup ayrılan Emery, karşılaşmanın oynandığı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sezona hazırlık niteliğinde ama bir kupa için mücadele edilen resmi bir maça çıktıklarını dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Maçtan önceki planımız ile sonraki sonuç ve oynama şeklimiz üzerine elbette farklı argümanlar olacak ama çok mutluyum. Çünkü George (Hemmings) ve Brian (Madjo) gibi geçen yıl çalışmalarımıza dahil olan bazı genç oyuncularımızı özlemiştik. Onları oynamaya hazır hale getirmeye ve bugün sergiledikleri performansı göstermelerini sağlamaya çalışıyorduk. Elbette hala yapacak işler var ama bugün bize bizimle oynamaya ve rekabet etmeye yakın olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Emery, Süper Kupa maçına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk 20 dakikada karakterimizi ortaya koymaya henüz hazır değildik ama 20. dakikadan sonra planımızda tam olarak istediğim şeyi elde ettik. Karakter, oyun tarzı, ikili mücadeleler, yoğunluk, kompakt oyun bakımından istediklerimizi yaptık. Tabii ki sonuç bir kupa için kaybettiğimiz bir fırsat. Bugün bence takım hem taktiksel hem de bireysel olarak harika tepki verdi ve sahada kendilerini iyi hissetti. Oyuncularım Psg'ye karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiler. Benim için en önemli şey bu. Elbette bu kupayı istediğimi biliyorum ama maçı elimizdeki koşullara göre hazırlamam gerekiyordu. Ama tabii ki maçı nasıl bitirdiğimizden, nasıl oynadığımızdan, nasıl şans bulduğumuzdan, ikili mücadeleleri nasıl kazandığımızdan ve nasıl daha iyi bir sonuç alabileceğimizi bir kenara bırakırsak oyuncularımla gurur duyuyorum."

Somalili hakem Omar Artan'ın kararlarından memnun olup olmadığı sorulan 54 yaşındaki teknik adam, "Hakemlerin ve VAR'ın kararlarına her zaman saygı duyarım. UEFA'nın kararının, benim deneyimime göre farklı ülkelerden bazı hakemleri, genç hakemleri geliştirmeye çalıştıkları bir şey olduğunu düşünüyorum ve buna saygı duyuyorum." yorumunu yaptı.

Emery, son 2 yıldır Avrupa'da ve Fransa'da kazanılmayan kupa bırakmayan PSG hakkında ise "Şu anda kupalar kazanma seviyesindeler ve istikrarlılar. Başarıyı hak ediyorlar. Çok iyi oynuyorlar ve tabii ki uzun süre başarılı olmaya ve unutulmaz takımlar gibi kupaları kazanmaya devam edebilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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