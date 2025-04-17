Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Paylaşımı ortalığı karıştırdı, Borsa İstanbul sert düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal, Real Madrid'i eleyerek yarı finale yükseldi. Inter de Bayern Münih'i geçerek aynı başarıyı elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de belli oldu. Rakiplerini eleyen Inter ve Arsenal yarı finale isimlerini yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ikinci karşılaşmaları heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Geçtiğimiz hafta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi. 65. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçerken, Real Madrid 67. dakikada Junior Vinicius'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. 90+4. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle Arsenal, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı.

Inter, Bayern Münih'i eledi

Gecenin diğer maçında Inter, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 52. dakikada Bayern Münih, Harry Kane ile 1-0 öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın golleriyle İtalyan ekibi 1-0 geriden skoru 2-1'e getirdi. 76. dakikada Alman ekibi Eric Dier'in golüyle umutlansa da 90 dakika 2-2 sona erdi ve Inter yarı finale yükseldi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.