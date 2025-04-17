UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de belli oldu. Rakiplerini eleyen Inter ve Arsenal yarı finale isimlerini yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ikinci karşılaşmaları heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Geçtiğimiz hafta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi. 65. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçerken, Real Madrid 67. dakikada Junior Vinicius'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. 90+4. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle Arsenal, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı.

Inter, Bayern Münih'i eledi

Gecenin diğer maçında Inter, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 52. dakikada Bayern Münih, Harry Kane ile 1-0 öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın golleriyle İtalyan ekibi 1-0 geriden skoru 2-1'e getirdi. 76. dakikada Alman ekibi Eric Dier'in golüyle umutlansa da 90 dakika 2-2 sona erdi ve Inter yarı finale yükseldi. - İSTANBUL