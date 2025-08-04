UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Nice ve Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda play-off'ta Nice (Fransa)- Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunda ilk karşılaşmalar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

Lig yolu

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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