Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın en düşük bütçeli 2'nci takımı Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri belirlendi. En yüksek kadro değerine sahip takım Real Madrid olurken, Galatasaray 344 milyon euro ile 15. sırada yer aldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.
Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.
Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.
Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:
Real Madrid – 1.36 milyar euro
Manchester City – 1.31 milyar euro
Arsenal – 1.23 milyar euro
Paris Saint-Germain – 1.20 milyar euro
Chelsea – 1.16 milyar euro
Barcelona – 1.11 milyar euro
Liverpool – 1.02 milyar euro
Bayern Munich – 959,95 milyon euro
Tottenham Hotspur – 802 milyon euro
Newcastle United – 708 milyon euro
Atletico Madrid – 584 milyon euro
Sporting CP – 464 milyon euro
Bayer Leverkusen – 422 milyon euro
Atalanta – 386 milyon euro
Galatasaray – 344 milyon euro
FK Bodo/Glimt – 57 milyon euro