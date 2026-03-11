Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın en düşük bütçeli 2'nci takımı Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri belirlendi. En yüksek kadro değerine sahip takım Real Madrid olurken, Galatasaray 344 milyon euro ile 15. sırada yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.

Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:

Real Madrid – 1.36 milyar euro

Manchester City – 1.31 milyar euro

Arsenal – 1.23 milyar euro

Paris Saint-Germain – 1.20 milyar euro

Chelsea – 1.16 milyar euro

Barcelona – 1.11 milyar euro

Liverpool – 1.02 milyar euro

Bayern Munich – 959,95 milyon euro

Tottenham Hotspur – 802 milyon euro

Newcastle United – 708 milyon euro

Atletico Madrid – 584 milyon euro

Sporting CP – 464 milyon euro

Bayer Leverkusen – 422 milyon euro

Atalanta – 386 milyon euro

Galatasaray – 344 milyon euro

FK Bodo/Glimt – 57 milyon euro

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
