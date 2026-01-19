Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray, çarşamba günü Atletico Madrid'i konuk edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması yapılacak. Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Devler Ligi'nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Kairat Almaty - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City

23.00 Real Madrid - Monaco

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Villarreal - Ajax

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund

23.00 Sporting CP - Paris Saint-Germain

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen

23.00 Kopenhag - Napoli

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt

23.00 Chelsea - Pafos

23.00 Atalanta - Athletic Bilbao

23.00 Juventus - Benfica

23.00 Slavia Prag - Barcelona

23.00 Olimpique Marsilya - Liverpool

23.00 Newcastle United - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
