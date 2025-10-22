UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Nefes Kesti: 43 Gol Atıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası karşılaşmalarında ilk günde 9 maç oynanırken, 43 gol atıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Saat 19.45 seansında 2 maç yapılırken, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Kazakistan ekibi Kairat, Pafos FC ile golsüz berabere kaldı. Barcelona ise Olympiakos'u farklı mağlup etti. Saat 22.00'de oynanan müsabakalarda da gollü sonuçlara imza atıldı. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Almanya'da Bayer Leverkusen'i 7-2 yendi. Gecenin en önemli maçlarından birinde Arsenal, Atletico Madrid'i 4 golle geçti. Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşan Inter, sahadan 4-0 galip ayrılırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kairat - Pafos FC: 0-0

Barcelona - Olympiakos: 6-1

PSV Eindhoven - Napoli: 6-2

Villarreal - Manchester City: 0-2

Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4

Newcastle United - Benfica: 3-0

Bayer Leverkusen - PSG: 2-7

Arsenal - Atletico Madrid: 4-0

Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4 - İSTANBUL