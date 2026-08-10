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Şampiyonlar Ligi'nde kritik rövanşlar

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları yarın 10 karşılaşmayla oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçı 2-0 kazandığı Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak. Diğer önemli maçlarda Olympiakos, Lyon ve Dinamo Zagreb sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu rövanş maçları, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.

Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.

Program şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)

Kaynak: AA
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