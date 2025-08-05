UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu Heyecanı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. İlk maçlar oynandı ve sonuçlar belli oldu. Malmö - Kopenhag maçı 0-0 berabere sonuçlanırken, Dinamo Kiev, Pafos'a, Shkendija ise Karabağ'a kaybetti. Rangers, Viktoria Plzen'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarınki 6 maçla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

??????? Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.