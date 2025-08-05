UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu Heyecanı Başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. İlk maçlar oynandı ve sonuçlar belli oldu. Malmö - Kopenhag maçı 0-0 berabere sonuçlanırken, Dinamo Kiev, Pafos'a, Shkendija ise Karabağ'a kaybetti. Rangers, Viktoria Plzen'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç oynandı.
Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarınki 6 maçla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
??????? Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor