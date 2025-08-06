UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu Heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk hafta maçlarında, Rangers'ın Viktoria Plzen'i 3-0 ile geçtiği gecede, diğer karşılaşmalarda ise Malmö-Kopenhag ve Dinamo Kiev-Pafos FC eşleşmeleri golsüz biterken, Shkendija 79-Karabağ maçını Karabağ 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Feyenoord ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk hafta maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği bu turun ilk gün müsabakaları tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu Rangers, Viktoria Plzen karşısında elde ederken, İskoç ekibi rövanş öncesi avantaj sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Malmö - Kopenhag: 0-0

Shkendija 79 - Karabağ: 0-1

Dinamo Kiev - Pafos FC: 0-1

Rangers - Viktoria Plzen: 3-0

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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