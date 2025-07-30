UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu Rövanş Sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarında Kairat Almaty, Dinamo Kiev, Kopenhag, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava üçüncü eleme turuna yükseldi. Yapılan maçlarda alınan sonuçlar neticesinde takımlar yoluna devam etme başarısı gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor