Haberler

Fenerbahçe Lyon'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Fenerbahçe Lyon'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza yayına yakın noktadan Fofana'nın sert şutunda kaleci Ederson topu köşeden kornere çeldi.

19. dakikada Oğuz'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Archie Brown'un şutunda kaleci Greif topu kornere çeldi.

20. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe atışında top direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat'ın kafa vuruşunda kaleci Greif'ten dönen topu yine Vedat tamamladı. 0-1

28. dakikada sağ kanattan Greenwood'un ortasında arka direkte Archie Brown'un kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti. 0-2

41. dakikada Morton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius, Tyler Morton, Tanner Tesmann, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda

Yedekler: Remy Descamps, Nicolas Tagliafico, Zachary Athekame, Mohamed Ouedraogo, Mads Bidstrup, Pavel Sulc, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Teye Nartey, Kal Boudache, Remi Stephane Himbert

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Vedat Muriqi

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Vedat Muriqi (dk. 24), Archie Brown (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü

Annesine gelen mesajdan sonra gözü döndü, canice öldürdü
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu