Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları yarın başlıyor. İlk maçların programı ve detayları haberimizde.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
- Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
- Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
8 Nisan Çarşamba:
- Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
- Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan