Avrupa kupalarında kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi

Fenerbahçe'nin ilk maçı 3-0 kaybettiği eşleşmede Nottingham Forest'ı elemesi halinde katılacağı Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe'nin de yer aldığı play-off turunda bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde İspanya'nın Real Betis veya Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşecek.

Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart'ta yapılacak.

Konferans Ligi kurası

İlk maçı 1-0 kazanan Samsunspor'un Shkendija'yı geçmesi durumunda yer alacağı Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükseldi. Samsunspor'un da mücadele ettiği play-off turunda bu akşamki maçların ardından son 16 bileti alan diğer ekipler netleşecek.

Shkendija'yı elemesi halinde Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.