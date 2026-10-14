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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftada ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftada ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı. Inter ile Club Brugge arasındaki maçta 7 gol kaydedilirken, Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi ve Bayern Münih deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Gecenin en gollü karşılaşması Inter- Club Brugge arasında oynanırken, toplam 7 gol kaydedildi. Bayern Münih ise deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Sabah: 2 - Slavia Prag: 0

Lens: 0 - Sporting CP: 2

Arsenal: 3 - Lille: 0

Galatasaray: 1 - Barcelona: 4

Viking: 3 - Bayern Münih: 3

Inter: 3 - Club Brugge: 4

Atletico Madrid: 2 - Manchester United: 0

RB Leipzig: 1 - PSV Eindhoven: 0

Villarreal: 3 - Napoli: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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