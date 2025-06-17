UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz, rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray doğrudan katılırken, Fenerbahçe 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

Organizasyonda 1. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Grup 1:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

Grup 2:

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Fotbal Club FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Grup 3:

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.