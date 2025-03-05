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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Yarın Başlıyor
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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak. Chelsea Kopenhag'a, Panathinaikos ise Fiorentina'ya ev sahipliği yapacak. Diğer karşılaşmalar da aynı gün gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maç heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16 turu ilk müsabakalarında İngiliz ekibi Chelsea, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşacak. Yunan temsilcisi Panathinaikos da İtalyan takımı Fiorentina'yı ağırlayacak. Rövanş müsabakaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis - Vitoria Guimaraes

20.45 Panathinaikos - Fiorentina

20.45 Molde - Legia Varşova

20.45 Kopenhag - Chelsea

23.00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

23.00 Celje - Lugano

23.00 Borac Banja Luka - Rapid Wien

23.00 Pafos - Djurgarden - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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