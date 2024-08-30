UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan RAMS Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D) ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve ikinci torbadan kuraya giren RAMS Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
RAMS BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ
Turuncu-lacivertliler, lig aşamasındaki rakipleri;
- Kopenhag (D)
- Heidenheim
- Rapid Wien
- Cercle Brugge (D)
- Petrocub
- Celje (D)
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Hafta: 3 Ekim 2024
2. Hafta: 24 Ekim 2024
3. Hafta: 7 Kasım 2024
4. Hafta: 28 Kasım 2024
5. Hafta: 12 Aralık 2024
6. Hafta: 19 Aralık 2024
Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 28 Mayıs 2025
Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.
TURNUVAR FORMATI
UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.