Haberler

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk yarı finalde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano ve Strasbourg yarı finale yükseldi. Shakhtar, 2-2 berabere kaldığı AZ Alkmaar'ı eleyerek tur atladı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı. Crystal Palace, Fiorentina'yı saf dışı bırakırken, Raya Vallecano, AEK'yı, Strasbourg ise Mainz'i eledi.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk Crystal Palace ile, Rayo Vallecano da Strasbourg'la karşılaşacak.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda): 2 - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2 İlk maç: (0-3)

AEK (Yunanistan): 3 - Rayo Vallecano: 1 İlk maç: (0-3)

Fiorentina (İtalya): 2 - Crystal Palace (İngiltere): 1 İlk maç (0-3)

Strasbourg (Fransa): 4 - Mainz (Almanya): 0 İlk maç: (0-2) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

