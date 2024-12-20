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UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, Nyon kentindeki kura çekimiyle netleşti. İlk maçlar 13 Şubat, rövanşlar ise 20 Şubat'ta yapılacak. Turnuvanın lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Organizasyonda iki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş müsabakaları ise 20 Şubat'ta yapılacak.

Turnuvanın lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Gent - Real Betis

Celje - APOEL

Kopenhag - Heidenheim

Omonoia - Pafos

TSC - Jagiellonia

Vikingur - Panathinaikos

Molde - Shamrock Rovers

Borac - Olimpija Ljubljana - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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