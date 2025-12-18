Mainz 05-Samsunspor
UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz 05 ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takımların kadroları belirlendi.
UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasındaki Mainz 05- Samsunspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Mewa Arena
Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandiya)
Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, da Costa, Js Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji