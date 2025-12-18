Haberler

Mainz 05-Samsunspor

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz 05 ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takımların kadroları belirlendi.

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasındaki Mainz 05- Samsunspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Mewa Arena

Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandiya)

Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, da Costa, Js Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
