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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak

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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları yarın (22 Temmuz) başlıyor. Başakşehir, Çarşamba günü sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Maçların rövanşları 28-30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları yarın, 22 Temmuz Çarşamba ve 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Maçların rövanşları ise 28-29 ve 30 Temmuz'da yapılacak.

Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Çarşamba günü sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

IFK Göteborg (İsveç) - Levadia Tallinn (Estonya)

Floriana (Malta) - Drita (Kosova)

Atert Bissen (Lüksemburg) - Györi ETO (Macaristan)

Çarşamba:

Başakşehir (Türkiye) - Inter Turku (Finlandiya)

Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Minsk (Belarus)

Bohemians (İrlanda) - Ballkani (Kosova)

Vardar (Kuzey Makedonya) - Riga (Letonya)

Spartak Trnava (Slovakya) - CSKA 1948 (Bulgaristan)

Zeleznicar Pancevo (Sırbistan) - Braga (Portekiz)

23 Temmuz Perşembe

Malisheva (Kosova) - Hibernian (İskoçya)

Liepaja (Letonya) - Austria Wien (Avusturya)

Alaskhert (Ermenistan) - CFR Cluj (Romanya)

Panevezys (Litvanya) - Tobol (Kazakistan)

Flora Tallinn (Estonya) - The New Saints (Galler)

HJK (Finlandiya) - Coleraine (Kuzey İrlanda)

Debrecen (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan)

Dila (Gürcistan) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

Paide (Estonya) - Zire (Azerbaycan)

Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Beitar (İsrail)

RFS(Letonya) - Vestri (İzlanda)

Rakow (Polonya) - Valletta (Malta)

DAC 1904(Slovakya) - Velez (Bosna-Hersek)

Vitebsk (Belarus) - Sutjeska (Karadağ)

GAIS(İsveç) - Nordsjaelland (Danimarka)

U.Cluj(Romanya) - Brann (Norveç)

Zimbru(Moldova) - Noah (Ermenistan)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Zalgiris (Litvanya)

BATE Borisov (Belarus) - Sion (İsviçre)

FC Santa Coloma (Andorra) - SK Rapid (Avusturya)

Vaduz (Lihtenştayn) - At.Escaldes (Andorra)

FCSB (Romanya) - Auda (Letonya)

Varazdin (Hırvatistan) - Jablonec (Çekya)

Aluminij (Slovenya) - Dinamo City (Arnavutluk)

Paksi (Macaristan) - Panathinaikos (Yunanistan)

Vojvodina (Sırbistan) - Ajax (Hollanda)

Polissya (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)

Borac (Bosna-Hersek) - Petrocub (Moldova)

Lugano (İsviçre) - Dukagjini (Kosova)

Zilina (Slovakya) - Katowice (Polonya)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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