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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında 4 maç yapıldı

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- Riga, Apollon, CSKA 1948 ve Darita tur atladı

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 4 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşları, yapılan 4 müsabakayla başladı.

Karşılaşmaların ardından Letonya'dan Riga, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, Bulgaristan'ın CSKA 1948 ve Kosova'nın Darita takımları adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): 5-2 (Uzatmada) (3-2)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): 3-0 (4-0)

CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-0 (Penaltıda 5-3) (0-0)

Drita (Kosova)-Floriana (Malta): 2-1 (Uzatmada) (1-1)

Kaynak: AA
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