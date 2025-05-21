UEFA'dan Uluslar Ligi için 26 Kişilik Esame Listesi Kararı

UEFA'dan Uluslar Ligi için 26 Kişilik Esame Listesi Kararı
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UEFA, Uluslar Ligi finallerinde takımların esame listesine 26 kişiye kadar isim yazdırabileceklerini açıkladı. 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek finaller öncesi, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının nedeni artan müsabakalar ve takımlardan gelen talepler olarak açıklandı.

UEFA, Uluslar Ligi'nin finallerinde mücadele edecek takımların esame listesine 26 kişiye kadar isim yazdırabileceklerini açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyurdu. Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.

Uluslar Ligi yarı final programı şöyle:

4 Haziran

Almanya - Portekiz (Münih Arena)

5 Haziran

İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)

8 Haziran Pazar günü 3.'lük ve final karşılaşmaları oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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