UEFA'dan Suudi Arabistan futboluna büyük ayar: Hata içerisindeler

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının son dönemlerde yüksek ücret ödeyerek yaptıkları transfer politikasını sert eleştirdi. Ceferin yaptığı açıklamada, "Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir." dedi.

Suudi Arabistan ekiplerinin yüksek ücretlere yaptığı transferlerine UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den tepki geldi.

"BÜYÜK PARALAR ÖDEYEREK FUTBOLU GELİŞTİREMEZSİNİZ"

Hollanda basınına konuşan Ceferin, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz." dedi.

"AYNI HATAYI ÇİNLİLER DE YAPTI"

Ceferin ayrıca, "Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" ifadelerini kullandı.