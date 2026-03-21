Haberler

UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan maçta Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası UEFA devreye girdi. Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarparak başparmağından ciddi şekilde yaralandı. Galatasaray yönetimi, durum sonrası UEFA'ya şikayette bulundu. UEFA, benzer kazaların yaşanmaması için tüm maçlarda saha kenarı düzenlemelerinin ve LED panoların gözden geçirileceğini açıkladı.

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan Noa Lang sakatlığı sonrası UEFA devreye girdi. Olayın ardından hem Liverpool hem de UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

REKLAM PANOSU SAKATLIĞI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada oyuna sonradan giren Noa Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarparak başparmağından ciddi şekilde yaralandı. İngiltere'de ameliyat edilen yıldız futbolcunun durumu sonrası Galatasaray yönetimi UEFA'ya şikayette bulundu.

SAHA KENARLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

UEFA'dan yapılan açıklamada, benzer kazaların yaşanmaması için tüm maçlarda saha kenarı düzenlemelerinin ve LED panoların gözden geçirileceği belirtildi. Kulüplerden gerekli önlemleri almaları istenecek.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA yetkilileri, olayın detaylı şekilde incelendiğini ve risklerin minimize edilmesi adına gerekli adımların atılacağını duyurdu. Ayrıca Noa Lang'e geçmiş olsun mesajı iletildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Facia saniyeler içinde gelmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi