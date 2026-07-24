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Hayri Çavuşoğlu'na UEFA Konferans Ligi'nde Delege Görevi

Hayri Çavuşoğlu'na UEFA Konferans Ligi'nde Delege Görevi
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UEFA, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tobol ile Panevezys arasında oynanacak müsabakada Hayri Çavuşoğlu’na UEFA delegesi olarak görev verdi.

UEFA, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tobol ile Panevezys arasında oynanacak müsabakada Hayri Çavuşoğlu'na UEFA delegesi olarak görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'na UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi. Çavuşoğlu, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu 2. maçında Tobol ile Panevezys arasında 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.00'de Tsentralniy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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