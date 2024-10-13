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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan İsviçre-Danimarka maçını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4. hafta maçında İsviçre ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Arena St. Gallen Stadyumu'nda 15 Ekim Salı günü oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

GRUPLARDA SON DURUM

A Ligi'nde 4. grupta yer alan İsviçre'nin henüz galibiyeti bulunmuyor. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, oynadığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Danimarka ise topladığı 6 puanla ikinci sırada. Gruptaki tek yenilgisini Danimarka, İspanya deplasmanında aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Halil Umut Meler Danimarka İsviçre Futbol Spor

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