UEFA'dan Fenerbahçe'ye 62 bin euro para cezası

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olan Fenerbahçe, bu maçtaki tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından 3 farklı maddeden para cezasına çarptırıldı.

62 BİN EURO PARA CEZASI

UEFA; bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj, meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması nedenleriyle Fenerbahçe'ye toplamda 62 bin euro para cezası verildiğini duyurdu.

BERABERLİK TURU GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçla lig etabının 24. sırada bitirerek son 16 play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşmiş ve rakibini Kadıköy'de 3-0 yenerek tur bileti için büyük bir avantaj elde etmişti.