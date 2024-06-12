UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı

A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele edeceği EURO 2024'ün başlamasına günler kala, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti düzenlenen basın toplantısında VAR ile ilgili yeni kararı duyurdu.

KARARLAR SEBEBİYLE BİRLİKTE DEV EKRANA YANSITILACAK

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınacak VAR kararları, dev ekranda sebebiyle birlikte açıklanacak. Ayrıca müsabakalarda görev alan hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.

MİLLİLERİN ŞAMPİYONA TAKVİMİ

2024 Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuztarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. F grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.