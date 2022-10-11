UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev! Hollanda devinin maçını yönetecek
Spor Haberleri
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak PSV-Zurich mücadelesini yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zurich takımları arasında 13 Ekim Perşembe günü oynayacak müsabakada düdük çalacak.
KARŞILAŞMA HOLLANDA'DA OYNANACAKHollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda TSİ 22.00'da başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
VAR KOLTUĞUNDA İTALYAN HAKEM OTURACAKKarşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati, AVAR'da da Gianluca Aureliano oturacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor