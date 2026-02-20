Haberler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı tamamlandı. Stuttgart, Celtic'i 4-1 mağlup etti, Lille ise Kızılyıldız'a 1-0 yenildi. Diğer karşılaşmalarda Panathinaikos 2-2 berabere kalırken, Ludogorets Ferencvaros'u 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 4 maç yapıldı.

Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4

Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan)- Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İşte sahalardan uzak kalacağı süre
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi