UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin kasasına giren para ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyonda İtalyan temsilcisi Lazio 16 puanla zirvede yer alırken, resmi olmayan verilere göre hangi takımın ne kadar para ödülü kazandığı da belli oldu.

GALATASARAY ZİRVEYE OYNUYOR

Listeni zirvesinde 18 milyon 405 bin Euro ile İtalyan ekibi Lazio yer alırken Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, 16 milyon 870 bin euro ile kendisine 4. sırada yer buldu. Diğer temsilcilerimizden Fenerbahçe, 13 milyon 257 bin euro ile 18., Beşiktaş ise9 milyon 605 bin euro ile 28. sırada yer aldı.

HANGİ TAKIM, NE KADAR KAZANDI? İŞTE O LİSTE

İşte Football Meets Data'nın verilerine göre kulüplerin kazandığı para ödülleri;