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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin kasasına giren para ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın tamamlanmasının ardından resmi olmayan verilere göre temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyonda hangi takımın ne kadar para ödülü kazandığı ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyonda İtalyan temsilcisi Lazio 16 puanla zirvede yer alırken, resmi olmayan verilere göre hangi takımın ne kadar para ödülü kazandığı da belli oldu.

GALATASARAY ZİRVEYE OYNUYOR

Listeni zirvesinde 18 milyon 405 bin Euro ile İtalyan ekibi Lazio yer alırken Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, 16 milyon 870 bin euro ile kendisine 4. sırada yer buldu. Diğer temsilcilerimizden Fenerbahçe, 13 milyon 257 bin euro ile 18., Beşiktaş ise9 milyon 605 bin euro ile 28. sırada yer aldı.

HANGİ TAKIM, NE KADAR KAZANDI? İŞTE O LİSTE

İşte Football Meets Data'nın verilerine göre kulüplerin kazandığı para ödülleri;

  1. Lazio: 18 milyon 405 bin euro
  2. Manchester United: 18 milyon 12 bin euro
  3. Eintracht Frankfurt: 17 milyon 628 bin euro
  4. Galatasaray: 16 milyon 870 bin euro
  5. Lyon: 16 milyon 430 bin euro
  6. Tottenham: 16 milyon 424 bin euro
  7. Roma: 16 milyon 255 bin euro
  8. Ajax: 16 milyon 243 bin euro
  9. Slavia Prag: 16 milyon 63 bin euro
  10. Bodo Glimt: 14 milyon 760 bin euro
  11. Athletic Bilbao: 14 milyon 517 bin euro
  12. Real Sociedad: 14 milyon 496 bin euro
  13. Porto: 14 milyon 342 bin euro
  14. Olympiakos: 13 milyon 820 bin euro
  15. Rangers: 13 milyon 532 bin euro
  16. Midtjylland: 13 milyon 517 bin euro
  17. AZ Alkmaar: 13 milyon 412 bin euro
  18. Fenerbahçe: 13 milyon 257 bin euro
  19. Braga: 12 milyon 518 bin euro
  20. Malmö: 12 milyon 174 bin euro
  21. Karabağ: 12 milyon 152 bin euro
  22. Dinamo Kiev: 12 milyon 94 bin euro
  23. Paok: 11 milyon 739 bin euro
  24. Hoffenheim: 11 milyon 62 bin euro
  25. Viktoria Plzen: 10 milyon 371 bin euro
  26. Anderlecht: 10 milyon 275 bin euro
  27. Ferencvaros: 10 milyon 177 bin euro
  28. Beşiktaş: 9 milyon 605 bin euro
  29. Maccabi Tel Aviv: 8 milyon 638 bin euro
  30. Twente: 8 milyon 488 bin euro
  31. Nice: 8 milyon 485 bin euro
  32. FCSB: 8 milyon 295 bin euro
  33. Ludogorets: 7 milyon 792 bin euro
  34. Union Saint Gilloise: 7 milyon 594 bin euro
  35. Elfsborg: 7 milyon 77 bin euro
  36. RFS: 5 milyon 514 bin euro
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin kasasına giren para ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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