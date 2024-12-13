UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin kasasına giren para ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın tamamlanmasının ardından resmi olmayan verilere göre temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyonda hangi takımın ne kadar para ödülü kazandığı ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı organizasyonda İtalyan temsilcisi Lazio 16 puanla zirvede yer alırken, resmi olmayan verilere göre hangi takımın ne kadar para ödülü kazandığı da belli oldu.
GALATASARAY ZİRVEYE OYNUYOR
Listeni zirvesinde 18 milyon 405 bin Euro ile İtalyan ekibi Lazio yer alırken Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, 16 milyon 870 bin euro ile kendisine 4. sırada yer buldu. Diğer temsilcilerimizden Fenerbahçe, 13 milyon 257 bin euro ile 18., Beşiktaş ise9 milyon 605 bin euro ile 28. sırada yer aldı.
HANGİ TAKIM, NE KADAR KAZANDI? İŞTE O LİSTE
İşte Football Meets Data'nın verilerine göre kulüplerin kazandığı para ödülleri;
- Lazio: 18 milyon 405 bin euro
- Manchester United: 18 milyon 12 bin euro
- Eintracht Frankfurt: 17 milyon 628 bin euro
- Galatasaray: 16 milyon 870 bin euro
- Lyon: 16 milyon 430 bin euro
- Tottenham: 16 milyon 424 bin euro
- Roma: 16 milyon 255 bin euro
- Ajax: 16 milyon 243 bin euro
- Slavia Prag: 16 milyon 63 bin euro
- Bodo Glimt: 14 milyon 760 bin euro
- Athletic Bilbao: 14 milyon 517 bin euro
- Real Sociedad: 14 milyon 496 bin euro
- Porto: 14 milyon 342 bin euro
- Olympiakos: 13 milyon 820 bin euro
- Rangers: 13 milyon 532 bin euro
- Midtjylland: 13 milyon 517 bin euro
- AZ Alkmaar: 13 milyon 412 bin euro
- Fenerbahçe: 13 milyon 257 bin euro
- Braga: 12 milyon 518 bin euro
- Malmö: 12 milyon 174 bin euro
- Karabağ: 12 milyon 152 bin euro
- Dinamo Kiev: 12 milyon 94 bin euro
- Paok: 11 milyon 739 bin euro
- Hoffenheim: 11 milyon 62 bin euro
- Viktoria Plzen: 10 milyon 371 bin euro
- Anderlecht: 10 milyon 275 bin euro
- Ferencvaros: 10 milyon 177 bin euro
- Beşiktaş: 9 milyon 605 bin euro
- Maccabi Tel Aviv: 8 milyon 638 bin euro
- Twente: 8 milyon 488 bin euro
- Nice: 8 milyon 485 bin euro
- FCSB: 8 milyon 295 bin euro
- Ludogorets: 7 milyon 792 bin euro
- Union Saint Gilloise: 7 milyon 594 bin euro
- Elfsborg: 7 milyon 77 bin euro
- RFS: 5 milyon 514 bin euro