UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final Takımları Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçları sonucunda Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 4 maç sonucunda; Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükseldi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Manchester United (2) - (2) Lyon : 5-4 (Uzatma)
Eintracht Frankfurt (1) - (1) Tottenham : 0-1
Athletic Bilbao (0) - (0) Rangers : 2-0
Lazio (0) - (2) Bodo/Glimt : 3-1 (Penaltılar 2-3)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor