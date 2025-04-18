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UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final Takımları Belli Oldu

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçları sonucunda Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 4 maç sonucunda; Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükseldi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (2) - (2) Lyon : 5-4 (Uzatma)

Eintracht Frankfurt (1) - (1) Tottenham : 0-1

Athletic Bilbao (0) - (0) Rangers : 2-0

Lazio (0) - (2) Bodo/Glimt : 3-1 (Penaltılar 2-3)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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