UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. 8 karşılaşma ile başlayacak olan bu turda, çeyrek finalistler 18-19 Mart'ta gerçekleştirilecek rövanş maçları sonrasında belirlenecek.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
