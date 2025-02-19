UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yaşanacak. İlk maçta Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Hollanda takımı AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray ise tur için seyircisi önünde 4 farklı skorla galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 FCSB (2) - PAOK (1)

20.45 Bodo/Glimt (1) - Twente (2)

20.45 Galatasaray (1) - AZ Alkmaar (4)

20.45 Roma (1) - Porto (1)

23.00 Ajax (2) - Union Saint-Gilloise (0)

23.00 Anderlecht (0) - Fenerbahçe (3)

23.00 Real Sociedad (2) - Midtylland (1)

23.00 Viktoria Plzen (0) - Ferencvaros (1) - İSTANBUL