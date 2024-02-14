UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Galatasaray, Sparta Prag takımını konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Galatasaray - Sparta Prag
20.45 Feyenoord - Roma
20.45 Shakhtar Donetsk - Olimpique Marsilya
20.45 Young Boys - Sporting Lizbon
23.00 Benfica - Toulouse
23.00 Milan - Rennes
23.00 Lens - Freiburg
23.00 Braga - Karabağ - İSTANBUL